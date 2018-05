Dalla Tunisia Maltempo e mare mosso in Costiera amalfitana , da domani in forse le vie del mare da Amalfi a Positano. Aumentate i bus della SITA. Speriamo di non aver ragione, ma solite Cassandre, cerchiamo di dare una mano per aiutare la baracca. Non è che ci fidiamo molto delle previsioni meteo, ma abbiamo sentito anche i pescatori, arriva un ciclone mediterraneo dalla Tunisia avanza verso le nostre regioni meridionali, raggiungendo la Sicilia in giornata, con rovesci e temporali anche forti a partire dal pomeriggio di domani , specie sui settori sud-occidentali dell’Isola. Nubi sparse su Campania e Calabria con qualche pioggia sulla zona ionica, poi in serata peggiora anche in Campania. Temperature in calo a partire da Ovest. Venti forti da Levante al mattino, tendenti a disporsi da Libeccio in Sicilia entro sera. Mari molto mossi o agitati; molto agitato dalla sera lo Stretto di Sicilia.

Dopo una giornata di lunedì all’insegna di condizioni di tempo in prevalenza soleggiato, ci attende un inizio di maggio caratterizzato da un repentino peggioramento. Dal nord Africa si avvicina, infatti, un profondo vortice di bassa pressione, preceduto da venti di Scirocco in rinforzo già sul finire della giornata di martedì, quando giungerà anche l’avanguardia della perturbazione e con essa nuvolosità in genere innocua. Da mercoledì, invece, si aprirà una fase piovosa: sono previste precipitazioni un po’ su tutti i settori, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, dapprima sulla Sicilia e in estensione alle aree peninsulari tra giovedì e venerdì.

Quindi si prevedono problemi per le coste della Campania in provincia di Salerno e Napoli per cui collegamenti via mare anche per Capri, ma sopratutto per Positano visto il molo, sono a rischio. Ovviamente se non ci saranno ne daremo tempestiva informazione.