Dalla Penisola Sorrentina alla Slovenia: il primo Hotel Rifiuti Zero sul lago di Bled.

Le tre più importanti televisioni slovene (RTV, SiolNet e 24UR) hanno riportato nei rispettivi TG di “prime time” la notizia del primo Hotel Rifiuti Zero in Slovenia.

Si tratta dell’Hotel Ribno, nella rinomata località di Bled, nota meta turistica di montagna famosissima per l’omonimo lago. Da oltre un anno il team di Hotel Rifiuti Zero si recava in Slovenia per assistere l’albergo sloveno nel percorso di certificazione Hotel Rifiuti Zero®.

Antonino Esposito, responsabile tecnico del progetto, intervistato dai più importanti giornalisti sloveni ha dichiarato: “è un traguardo importantissimo! Abbiamo ottenuto dei risultati eccezionali sia sul piano ambientale che su quello economico. È una grande opportunità che gli operatori sloveni hanno deciso di cavalcare. La dimostrazione di quanta importanza è stata attribuita a questo passo è dato dalla presenza, non solo delle tv nazionali, ma anche da rappresentanti del governo e delle istituzioni locali”.

Se si considera che nelle normative slovene non è previsto alcun incentivo fiscale, si può capire quanto importante è il traguardo raggiunto da Hotel Rifiuti Zero.

