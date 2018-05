Dal 23 giugno aumento delle corse della Circumvesuviana sulla linea Sorrento-Napoli

La Circumvesuviana negli ultimi anni rappresenta una delle grandi problematiche dei trasporti campani. Ritardi, soppressioni improvvise di corse, treni mal funzionanti, atti di vandalismo contribuiscono a rendere “tragico” lo spostarsi nell’intera area vesuviana. Ma, finalmente, arriva una notizia positiva. Le corse della Circumvesuviana in penisola sorrentina aumentano. Lo ha comunicato il consigliere regionale della Regione Campania Alfonso Longobardi, vicepresidente della Commissione Bilancio: “Ringrazio il collega consigliere regionale Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti, ed i vertici Eav, in particolare l’amico Umberto De Gregorio, per aver programmato già da fine giugno l’aumento delle corse della Circumvesuviana da Napoli a Sorrento. Il tutto in piena collaborazione con i sindaci della costiera sorrentina. Già nel 2015, appena insediato in Consiglio regionale, raccolsi le richieste e le istanze dei cittadini e dei pendolari che chiedevano di poter potenziare i trasporti in costiera. A tal proposito con il collega Cascone e con Eav approfondimmo la possibilità di programmare l’aumento delle corse della Circumvesuviana al fine di migliorare la mobilità nella zona”. Infatti, a partire dal prossimo 23 giugno, nei fine settimana ci saranno delle corse suppletivi della Circumvesuviana, con l’ultima partenza da Sorrento verso Napoli prevista alle 23:39). Si spera che l’aumento delle corse contribuisca a diminuire il problema del traffico che oramai attanaglia la penisola sorrentina e che, magari, si riuscirà col tempo ad estendere queste modifiche degli orari all’intera settimana.