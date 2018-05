Da Piano a Sorrento due ore: Paralisi del Traffico. Basta una perdita d’acqua per bloccare la Penisola Sorrentina , ora basta! In diretta: Traffico bloccato da Piano di Sorrento a Sant’Agnello, a Piano nei pressi della siesta e sopra via dei Platani a Sant’Agnello a Via dei Pini.

Sembrerebbe che la colpa sia una tubatura portante dell’acquedotto rotta, e alla presenza di molti pullman in difficoltà, specialmente alla Siesta, dove non riescono a percorrere la strada dopo la curva dello Stop.

di 3 Galleria fotografica Traffico Bloccato in penisola sorrentina





Giungono decine di messaggi infuriati in redazione “Due ore per arrivare a Sorrento , ora basta!”