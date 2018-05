Costiera amalfitana: si è al limite della sopportazione

Positano, Praiano, Amalfi, Atrani, Castiglione di Ravello un paradiso diventato inferno di autobus in Costiera Amalfitana senza regole fino a Salerno. Non se ne può più. Oggi 10 di maggio il traffico da Minori ad Amalfi si è fermato, con qualche sprazzo di tregua, dalle 07.45 del mattino e fino all’ora in cui scriviamo (ore 11.45) non si prospetta una soluzuione. (ripetendo quanto accaduto ieri e l’altro ieri e l’altro giorno ancora e forse domani e dopodomani)

Non sappiamo a chi at.tribuire la colpa di tutto ciò, dello strombazzare continuo, del caos totale , reso ancora più da esaurimento dal rumore di moto. A rendere poi più tragica la situazione per i turisti che camminano conn le mani alle orecchie ci si mette una bettola che, men tre fa le pulizie, tiene un mangianastri ad alto volume senza che qualcuno prenda provvedimenti; passa il carrettino della frutta con l’altoparlante acceso; arriva l’arrotino che avverte la sua presenza con l’altoparlante, ecc.

Tutti si sentono in diritto, in assenza di organizzazione e di serio controllo (ci si mette anche la scarsezza di personale) di fare il prio comodo a discapito di altri.

gaspare

Eppure tutti sanno che viviamo di turismo e tutti dovrebbero fare la loro parte anche quelli che dal turismo pren dono onori , favori e soldi.

Noi ormai siamo in pen sione e vorremo che tutto andasse per il vgerso buono. Ma………..