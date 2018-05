Costiera Amalfitana, operazione “Isola Felice”: ad ottobre il processo d’appello

Riaprono le udienze sull’operazione “Isola Felice”, in riferimento ai fatti avvenuti il 1 aprile 2016, in cui fu sgominato un gruppo di giovani della Costiera Amalfitana, che trafficavano stupefacenti tra i comuni della Costa e i vicini paesi del Monti Lattari, nel napoletano. Molti degli arrestati saranno ascoltati in secondo grado nel processo d’appello che si terrà il prossimo 11 ottobre: caduto il reato di associazione a delinquere nel processo di novembre 2016, gran parte dei giovani coinvolti sono incensurati, quindi richiederanno il rito abbreviato. L’operazione, all’epoca condotta dal Capitano della Compagnia Carabinieri di Amalfi, Roberto Martina, arrestò molti giovani di Ravello per spaccio e detenzione di stupefacenti.