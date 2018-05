Il modello ed ex tronista di Uomini e Donne, Marco Fantini, si è concesso un vacanza tra la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina. Uno degli uomini più famosi, con quasi un milione di follower su Instagram, proprio attraverso il famoso social network ha testimoniato la propria presenza con tanto di photoshoot tra Capri, Positano e Amalfi. Tra passeggiate nella Città dell’Antica Repubblica Marinara e gite in barca sotto i Faraglioni, Fantini ha soggiornato anche all’Hotel San Pietro di Positano. Il 27enne è inoltre stato in un noto agriturismo di Tramonti, dove si è recato in compagnia di colleghi a bordo di una Maserati blu.

Marco Fantini è salito alla ribalta, grazie al famoso programma su Canale 5, condotto da Maria De Filippi: proprio sotto i riflettori del programma Mediaset è nato l’amore con la sua attuale compagna, Beatrice Valli, nota fashion blogger, con cui di recente ha avuto una figlia di nome Bianca, dopo un periodo di crisi per la coppia nel 2016. Fantini, classe 1991, emiliano di Correggio dal fisico scultoreo, fin da giovane è sempre stato uno sportivo. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, varie ospitate televisive a Pomeriggio Cinque e Domenica Live, Marco Fantini lavora come modello e sfila per brand molto importanti, ambendo a diventare un personaggio noto anche all’estero.