Costa d’Amalfi, domenica rovente: SUV ribaltato a Cetara e traffico bloccato

Una domenica di caldo, turisti e traffico ha investito quest’oggi la Costiera Amalfitana. La Statale Amalfitana 163 oggi è stata bloccata in più punti, ma gli ingorghi sono avvenuti soprattutto a Cetara, a causa dell’incidente di questo pomeriggio. Un Audi Q3, che procedeva verso Salerno, si è ribaltata finendo sulla corsia opposto: ancora sono da accertare le cause, sembra che l’auto procedesse a gran velocità, urtando un ciclomotore. Le persone a bordo del SUV sono state estratte dai soccorsi, per essere trasportate all’ospedale più vicino, mentre gli uomini della Polizia Locale di Cetara hanno fatto i rilievi del caso. Fino a circa un’ora fa, all’altezza dell’Hotel Cetus (luogo dell’incidente), si stava ancora provvedendo alla complicata rimozione del veicolo dalla carreggiata, con il carro gru che ha dovuto usufruire del parcheggio del vicino albergo. Seguiranno Aggiornamenti. (Foto Luigi Gatto via Facebook)