Costa d’Amalfi, Comunità Montana stipula convenzione con la Millennium per l’Anticendio boschivo

Una convenzione per il supporto idrico e antincendio: questo è l’accordo che è stato stipulato ieri nella sede di Tramonti della Comunità Montana Monti Lattari, tra l’Ente e la Pubblica Assistenza Millenium Amalfi. Luigi Mansi e Fabrizio De Iuliis, hanno ratificato il documento che consentirà di dotare l’Associazione di un’autocisterna di 10200 lt, tra l’altro già in allestimento, che sarà integrato da mezzi e attrezzature per l’Antincendio Boschivo.

Una manforte per la Comunità Montana, che ha voluto attivare la Millennium nella prevenzione e la lotta agli incendi, dotando il territorio di un mezzo disponibile in casi emergenziali. L’attività di antincendio durante l’estate, sul territorio della Costa d’Amalfi, finora è stata svolta proprio da operai forestali della Comunità Montana: ci viene naturale chiederci quindi, se questa convenzione che mira all’impiego stagionale di soli volontari, anziché di lavoratori a tempo determinato, non riguardi addirittura l’impiego totale del personale deputato ai servizi forestali, nei futuri cantieri per i lavori sulla strada provinciale Chiunzi-Ravello.