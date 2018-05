Costa d’Amalfi, castanicoltura: nuovi lanci di Torymus sul territorio

L’ultimo anno si è registrata una grande stagione per la castanicoltura in Costa d’Amalfi. Complice il clima e la grande attenzione mostrata dagli operatori del settore negli ultimi anni, la produzione attestata dalle rilevazioni parla di un aumento sopra la media del 70% nel 2017, specie nei comuni di Scala, Ravello e Tramonti. I castanicoltori sono chiamati dopo questi ottimi a fare il punto della situazione sul principale nemico di questi ultimi anni: il cinipide. Venerdì 18 maggio, alle ore 18:30 ci sarà in tal senso un incontro con gli esperti del settore, nella sede della Comunità Montana Monti Lattari di Tramonti. Questo incontro precederà la prima sessione di lanci di Torymus, che avverranno domenica 20 maggio, quindi sarà utile ai proprietari dei fondi per coordinarsi sulle aree di lancio dell’insetto parassitoide.