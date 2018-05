Costa d’Amalfi, 118 chiamati agli straordinari: sub accusa malore in mare ed incidente sulla statale a Maiori

Questa mattina le ambulanze del 118 sono state chiamate agli straordinari in Costiera Amalfitana. Ad Amalfi, un sub ha accusato un malore in male, lanciando la richiesta di soccorso sul 1530: sono dovuti intervenire le motovedette della Capitaneria di Porto di Salerno e del locale ufficio marittimo di Amalfi. L’uomo è stato tratto in salvo a circa 500 metri dalla zona portuale, un’ambulanza del 118 l’attendeva alla Darsena, che l’ha trasferito con immediatezza al vicino Pronto Soccorso a Castiglione di Ravello. Attualmente ancora non si conosce lo stato di salute del sub.

Un incidente è invece avvenuto sulla Strada Statale 163, nel territorio di Maiori: coinvolte un auto e una moto vicino alle mura sottostanti la Badia Santa Maria De Olearia. Il centauro maiorese è sbandato, scontrandosi con un Alfa Romeo 147 grigia che stava sopraggiungendo dall’altra corsa, con la moto Honda che è finita contro la parete rocciosa. Il 118 della Croce Rossa è prontamente giunta per i soccorsi, trasportando il giovane all’Ospedale di Cava de’ Tirreni. La Polizia Locale di Maiori è invece giunta sul luogo del sinistro per fare i rilievi del caso.