Corpo Forestale. Vico Equense rilancia l’appello; “Va ricostituito”

Vico Equense – La petizione per il ripristino del Corpo Forestale dello Stato e la necessità di riorganizzare in Italia una forza di polizia ambientale e agroalimentare ha vissuto un momento importante con il primo incontro, per sensibilizzare la politica e l’opinione pubblica, promosso dal professore della Federico II Vincenzo Peretti e dall’ex comandante regionale del Corpo forestale Vincenzo Stabile. I protagonisti dell’incontro di Vico Equense hanno sottolineato il grave vuoto generato dal provvedimento del governo Renzi di porre fine alla vita del glorioso corpo di tutela e salvaguardia dell’ambiente e dell’agroalimentare. “Non devo essere io – ha detto il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore nel suo intervento – a dare la soluzione politica del problema ma, posso essere testimone del grande lavoro che hanno fatto nel passato e di quanto si sia avvertita la loro mancanza durante l’estate scorsa, funestata dai gravi incendi. Non c’è stata opera di prevenzione senza il corpo Forestale dello Stato e sappiamo tutti com’è andata a finire”. Il presidente della Coldiretti di Vico Equense Bianca Venanzio ha sottolineato: “Quanto in passato sia stato per gli agricoltori avere al fianco una forza di polizia in grado di tutelare i loro interessi”. Sulla stessa lunghezza d’onda, ma per motivi diversi, il presidente del Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop Giosuè De Simone: “Il grande lavoro effettuato in passato -spiega- dal Corpo Forestale dello Stato ci è servito per dare una grossa spallata a tutti i tentativi di frodi e contraffazioni subiti dal nostro prodotto. Il fatto che non ci sia stata una sostituzione adeguata o graduale ha generato una nuova corsa verso il falso”.

