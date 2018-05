Contursi incredibile incidente . Auto si scontra con distributore di benzina

Incredibile quello che è successo questa mattina in provincia di Salerno . in località San Pietro nel territorio del comune di Contursi Terme dove un’auto si è impattata contro un distributore di benzina.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato la conducente dell’auto, una 20enne del posto, a perdere il controllo del veicolo che è finito prima fuori strada e poi, si è schiantato nel distributore.

La vettura si è schiantata contro la colonnina del distributore del carburante, distruggendola e innescando un incendio che è stato domato tempestivamente.

Immediato, infatti, l’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli, dei sanitari dell’Humanitas e dei Carabinieri della Stazione di Contursi Terme, diretti dal Maresciallo Bruno Sacchinelli, che indagano sull’accaduto.

Fortunatamente non ci sono stati feriti e lo spegnimento immediato dell’incendio ha evitato un tragico epilogo. Tanta paura invece, per i clienti che in quel momento stavano facendo rifornimento al distributore di benzina.

Insomma cosa da farsi i numeri .