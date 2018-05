Controlli antibracconaggio ad Ischia, denunciato un 62enne

Durante un servizio antibracconaggio i militari del nucleo Carabinieri Cites di Napoli e della Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati a Danno degli Animali (SOARDA) dei carabinieri di Roma hanno controllato, anche durante le ore notturne, i territori collinari nell’agro di Ischia, Barano e Casamicciola. I militari hanno ritrovato e sequestrato 47 trappole usate per catturare in modo illegale avifauna; le trappole erano già aperte e con l’esca, pronte quindi all’uso. Sono state inoltre sequestrate 38 munizioni da caccia a piombo spezzato. Nel corso dei controlli è stato denunciato anche un 62enne di Casamicciola con l’accusa di esercizio di caccia in periodo di divieto generale e con l’utilizzo di mezzi vietati; l’uomo, infatti, è stato scoperto in flagrante mentre posizionava delle trappole.