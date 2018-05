24 maggio 2018 www.amalfi.gov.it

Concorso Amalfi città in fiore 2018. Anche per questo anno si ripete l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale che vuole coinvolgere cittadini es operatori commerciali nel rendere ancora più bella la città con i fiori.

Si può partecipare decorando balconi, davanzali, particolari architettonici delle case, scale, angoli, allestendo mico-giardini o infiorando attività commerciali, strutture alberghiere e ricettive, lidi balneari. Ai vincitori, a coloro che avranno allestito lo spazio floreale più affascinante nel periodo che va dal 18 giugno al 30 settembre 2018, andranno in premio dei buoni-acquisto.

Le iscrizioni al concorso ” Amalfi città in fiore 2018 “sono possibili dal 24 maggio 2018 fino alle ore 12 del 15 giugno 2018.

Tutti i particolari per poter partecipare all’iniziativa, il bando ed il modulo da compilare per la partecipazione sono scaricabili qui sotto, alla voce allegati, come file PDF denominato “Amalfi in fiore 2018″.

Il bando di ” Amalfi città in fiore 2018 ” è inoltre pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Amalfi

