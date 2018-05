Conca dei Marini presenterà il Piano Urbanistico Comunale

Il Comune di Conca dei Marini presenterà il futuro Piano Urbanistico Comunale (PUC). Lunedì 21 maggio (ore 17) avrà luogo nella sede comunale la consultazione sulla proposta preliminare: l’arch. Gerardo Della Porta, in un equipe composta da due urbanisti, un agronomo, un geologo, un ambientalista e un tecnico competente in acustica, hanno fornito ad aprile l’atto all’amministrazione comunale guidata da Gaetano Frate, con allegato il Rapporto preliminare ambientale.

La documentazione costituisce una base fondamentale per dar vita allo strumento urbanistico, su cui si chiede alla comunità locale indicazioni di natura strategica e operativa, con ampio coinvolgimento dei singoli cittadini, le organizzazioni sociali e culturali e gli operatori economici, che vorranno fornire un proprio contributo sull’impianto strutturale del paese, volendo migliorare le sorti sociali, culturali e turistiche del territorio.

I documenti del PUC, la cui redazione è di lunga data (gli atti comunali parlano che le attività sono in corso dal 2007), potranno essere integrate dalle opportune osservazioni, che dovranno essere recapitate entro le ore 10 del 18 giugno 2018, a mano, con Raccomandata A/R (all’indirizzo Comune di Conca dei Marini, via Roma, 1 Cap. 84010 Conca dei Marini (SA), riportando sulla busta dicitura “Osservazione/Parere Cittadinanza a preliminare Puc”) oppure via mail a protocollo.concadeimarini@asmepec.it. La documentazione sarà invece disponibile online sul sito istituzionale del Comune.