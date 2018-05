Comunicare, promuovere e vendere oggi

Sebbene le vecchie strategie di marketing rappresentino per molti ancora una garanzia, tutti coloro che si occupano di promuovere la loro attività oggi devono tenere conto anche delle nuove tendenze.

Analizziamo a questo punto tre concetti chiave, intorno ai quali oggi si costruiscono le strategie di marketing, digitale e non, più diffuse.

Aumentare la notorietà del brand

Fino a qualche tempo fa il metodo dell’outbound era quello prediletto dalle aziende, mentre oggi ad avere la meglio è invece l’inbound. La differenza sostanziale è che mentre nel passato ci si metteva in contatto con un numero illimitato di clienti ai quali venivano proposti servizi e merci di tutti i tipi, oggi i contenuti vengono proposti in base ai gusti dell’utente ed è quest’ultimo a cercare l’azienda e non viceversa. Ciò è possibile grazie ad un’adeguata cura del sito e alla capacità del gestore di proporre i suoi contenuti tenendo conto dell’interesse dei potenziali clienti.

Questa strategia mira sia ad attrarre i clienti davvero interessati a quel prodotto che ad aumentare la notorietà dell’azienda in modo che sia riconoscibile rispetto alle altre. In questo modo l’utente si ricorderà del brand ed acquisterà più volentieri proprio perché è già lo conosce.

Si può aumentare la notorietà del marchio anche sfruttando dei metodi al di fuori del mondo virtuale. Un esempio classico sono i biglietti da visita, con cui sono omaggiati gli acquirenti in un negozio, sfruttano più o meno la stessa tattica. Si può scegliere tra un biglietto da visita personalizzato con effetto a rilievo e uno profumato, o anche a lamina d’oro o d’argento. In questo caso la personalizzazione riguarda, però, più l’azienda/brand che il cliente. Infatti, più il biglietto è particolare, più è facile associarlo al negozio o al professionista che lo ha rilasciato.

La comunicazione audiovisiva

Nella società dell’immagine la comunicazione promozionale non può fare a meno degli spot in formato video, che si diffondono sui social alla velocità della luce. Si tratta spesso di brevi narrazioni che tendono non tanto a pubblicizzare il nome in sé del brand, quanto piuttosto la filosofia che c’è alle spalle. Anche questo è un modo sottile per creare un feeling con il fruitore finale del servizio, che condividendo, e talvolta commentando, il video gli dà una notevole visibilità.

Il social influencer

È questione di feeling anche nel caso dei social influencer?

Difficile rispondere a questa domanda, il dato di fatto è che il mondo social ha dato vita anche a questo fenomeno, che sembra tra l’altro in crescita. Si verifica quando una serie di persone riesce, attraverso il web, ad ottenere una grandissima popolarità, che viene sfruttata per vendere prodotti personali o di terzi. Di solito il social influncer risulta credibile quando è ben informato sui prodotti che sponsorizza. L’informazione e la conoscenza dimostrata rendono la persona e i suoi suggerimenti affidabili.

In buona sostanza, la costante di queste strategie è la capacità di comunicare con il cliente in modo efficace, mettendo anche quest’ultimo nelle condizioni di promuovere il prodotto acquistato.