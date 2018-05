I Comuni della Costiera senza acqua il prossimo 17 maggio

Si comunica che l’Ausino deve procedere alla riparazione di una perdita idrica sulla condotta adduttrice “Costiera Amalfitana”, nel tenimento del Comune di Atrani.

Per eseguire l’intervento l’Ausino è costretta ad interrompere l’erogazione idrica il 17.05.2018, dalle ore 04:00 fino alle ore 22:00 dello stesso giorno, salvo imprevisti e condizioni atmosferiche avverse.

I Comuni che risentiranno di tale sospensione, subendo un calo della risorsa distribuita, sono:

– Maiori

– Minori

– Ravello

– Atrani

– Amalfi

– Conca dei Marini

– Furore

– Praiano

– Positano

Si precisa inoltre che le seguenti strade, ubicate nella zona di Vettica diAmalfi, subiranno una totale interruzione dell’erogazione idrica:

– Salita Montefungione;

– Salita Monterosso;

– Via Finestra;

– Via G. D’Amalfi;

– Via Petigno Case Laudano;

– Via Petigno del Ciglio;

– Via Porta Riveccio;

– Via S. Pietro a Dudaro;

– Via Petigno Case Ingenito.

Il ripristino della regolare erogazione è previsto nel corso della nottata del 17.05.2018.