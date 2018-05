Comune di Sanza: \"Firmato Diaz\", domani 25 maggio una mostra per onorare i cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale

Nob. Cav. Attilio De Lisa. Sanza (SA) ricorderà anche il Tenente di aviazione militare, Amedeo Rienzo, primo pilota militare del Vallo Diano, originario di Padula, perito in seguito alle ferite riportate in combattimento a pochi giorni dalla fine del primo conflitto mondiale.

L’inaugurazione di domani venerdi 25 maggio 2018 ei dopo invito, vedrà anche la presenza del Nob. Cav. Attilio De Lisa (Padre di Rocco e Vincenzo originario di San Rufo della Diocesi di Teggiano-Policastro designato nel Libro d’Oro delle famiglie Nobili e Notabili Italiane e dirigente di ruolo dell’A.S.L. Salerno P.O. di Sapri) quale Presidente Sezione Comune di Sanza Federazione Provincia di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (ANCR) insieme al Direttivo e Soci di cui onorerà indossando la fascia identificativa per il Bene Comune (ricordando la richiesta fatta da circa 3-4 mesi con numero di protocollo comunale e in attesa di sede sezionale accessoriata di riferimento provinciale da inaugurare con la presenza obbligatoria sia del Vescovo Mons. Antonio De Luca insieme a don Giuseppe Spinelli di cui il Sottoscritto è Referente del Parroco presso gli uffici diocesani che del Presidente provinciale Prof. Antonio Landi ed altre autorità di spicco dei dintorni e provinciale) oltre di dovere corre l’obbligo (come di persona già detto al Sindaco sul Comune in presenza del Segretario Comunale Franco Tierno dopo aver ricevuto l’invito nel suo ufficio comunale da parte del socio Vincenzo Manduca Capo dei Vigili Urbani ) dell’intervento anche del Sottoscritto come Presidente per il ringraziamento al Sindaco Vittorio Esposito,Giunta e Consiglio Comunale per l’invito.

Quindi domani il Nob. Cav. Attilio De Lisa Presidente e soci saranno ospiti d’onore alla mostra per onorare i cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale e avuta dopo l’armistizio di Villa Giusti (alle porte di Padova) alle ore 15.20 del 3 novembre 1918 di cui il “cessate il fuoco” sarebbe entrato in vigore alle 15.00 del 4 novembre (citando il Bollettino della Vittoria che è il documento ufficiale scritto dopo l’armistizio di Villa Giusti con cui il generale Armando Diaz,comandante supremo del Regio Esercito,annunciò,il 4 novembre 1918,la resa dell’Impero austro-ungarico e la vittoria dell’Italia nella prima guerra mondiale),mettendo così ufficialmente fine alla Grande Guerra dopo quasi 3 anni e mezzo.

Ogni anno,il 4 novembre,le istituzioni italiane celebrano l’avvenimento con la Giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate (Arma dei Carabinieri,Polizia di Stato,Guardia di Finanza,Guardia Costiera, Esercito Italiano,Aeronautica Militare) e Sezione Comune di Sanza Federazione Provincia di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (Presidente-Direttivo-25 soci tesserati) onorerà in futuro (come ha sempre fatto in passato e quest’anno 2018 per la prima volta anche il 25 aprile Festa Giornata della Liberazione)) il ricordo dei Caduti in Guerra insieme a quello del Patriota Carlo Pisacane (la Spigolatrice di Sapri).

E’ quella che sarà inaugurata domani venerdi 25 maggio e resterà aperta fino al 4 novembre presso le sale dell’antico monastero di Salemme, a Sanza. “Firmato Diaz”, è un viaggio nella memoria, tra immagini, documenti storici, cimeli che raccontano storie di uomini e di battaglie. Racconti di luoghi che furono teatro del grande scontro tra l’esercito Italiano e gli Austriaci. L’amministrazione comunale di Sanza, ha inteso così celebrare la fine del Primo conflitto bellico mondiale. Un progetto curato dal Consigliere comunale con delega alla cultura, Antonella Confuorto, che ha visto coinvolti anche collezionisti ed appassionati di cimeli storici che saranno in mostra per ben sei mesi. L’inaugurazione, prevista per venerdì 25 maggio alle ore 18. 30 vedrà l’intervento , tra gli altri, del Comandante dell’8° Reggimento Artiglieria Terrestre “Pasubio”, il colonnello Giorgio Guariglia, per l’indirizzo di saluto. Interverranno il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, lo storico Felice Fusco; l’antropologo, Giovanni De Luca, il giornalista Lorenzo Peluso; il dott. Francesco Loguercio; Rosa Concetta Lapenta. Modererà l’incontro il Consigliere con delega alla cultura, Antonella Confuorto. Le conclusioni saranno affidate a S.E. Mons. Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro. La serata sarà arricchita dai canti del Coro Sinfonia di Voci “Teresa Miraglia”. “Una mostra-racconto che farà emozionare e riflettere su quello che è il valore immenso e impalpabile della Pace, in cui si è ha cercato di interpretare le tracce rimaste anche qui, nel Sud, da dove partirono miglia di giovani ragazzi per il Fronte – ha affermato il Consigliere Confuorto – Un lavoro minuzioso grazie alla collaborazione preziosa del collezionista Sabino Curcio ed il prezioso supporto degli allestitori, Pasquale Citera, Vito Grimaldi e Lapenta. Un grazie particolare alla BCC di Buonabitacolo” ha aggiunto Confuorto. “Un dovere civico il nostro – ha affermato il sindaco Vittorio Esposito – ricordare, onorare per dare un esempio concreto e valori ed ideali ai nostri giovani”.