Comune di Sala Consilina. Ieri 10 maggio 2018 l’Unione Giuristi Cattolici Italiani ha ricordato Aldo Moro e la sua scorta dopo 40 anni dalla morte.

La Sezione Unione Giuristi Cattolici Italiani di Sala Consilina e l’Ordine degli Avvocati del foro di Lagonegro hanno ricordato la figura di Aldo Moro. “A 40 anni dall’omicidio di Aldo Moro. Il contributo della magistratura e delle forze dell’ordine nella lotta contro il terrorismo”, è il titolo dell’incontro in programma avvenuto ieri giovedì 10 maggio 2018 alle ore 17:00 presso l’aula magna delle Scuole Elementari di Via Matteotti, a Sala Consilina.

Dopo l’introduzione dell’avvocato Angelo Paladino, presidente della sezione di Sala Consilina dell’UGCI, si sono visti gli interventi dell’avvocato Gherardo Cappelli, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, di Michele Pinto, già Ministro e presidente commissione giustizia del Senato, del capitano Davide Acquaviva, comandante della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina,del Vice Questore aggiunto della Polizia Stradale Francesco Minniti (in assenza del Questore di Salerno Maurizio Ficarra) ritornato al comando del Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina (subentrando al vice questore aggiunto Biagio Ferrara, che dal 8 gennaio, è il nuovo Vice Questore a Napoli del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata) e infine (in assenza di S.E. Mons. Antonio De Luca della Diocesi di Teggiano-Policastro) le conclusioni sono state affidate a Vittorio Russo, Procuratore-Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro dando come sempre la sua grande bravura di esposizione.

Tra il pubblico presenti pure: Francesco Cavallone Sindaco di Sala Consilina, Luogotenente Giuseppe Iannarelli della Guardia di Finanza di Sala Consilina,Donato Pica Sindaco di Sant’Arsenio,Paolo Imparato Sindaco di Padula presente per un breve periodo,Geppino D’Amico Giornalista,Gaetano Ferrari ex Sindaco di Sala Consilina,Giuseppe Colucci ex Sindaco di Sala Consilina,Pietro Cusati e molti avvocati sia locali che dei dintorni.

Inoltre a termine convegno anche una grande emozione nella consegna di due targhe in ricordo dei due carabinieri e dei tre agenti di polizia uccisi in via Fani,una consegnata dal Senatore Michele Pinto al Capitano Davide Acquaviva comandante della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina e l’altra dal Procuratore Vittorio Russo al Vice Questore aggiunto Francesco Minniti ritornato al comando del Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina.

