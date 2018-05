Completati i lavori alle barriere protettive, riapre la provinciale Capri-Anacapri

Dopo un’attesa di diversi mesi, torna fruibile la strada provinciale Capri-Anacapri. La strada è stata interessata da lavori finalizzati al miglioramento delle barriere protettive realizzate negli anni ’60 che non bastavano a garantire un livello di sicurezza adeguato. L’intervento è costato 750.000 euro e ha permesso la costruzione di un parapetto in cemento armato rivestito da entrambi i lati e rifinito nella parte alta con un cordolo di mattoni rossi all’altezza di 80 cm e con l’aggiunta di una ringhiera d’acciaio di 50 cm, formando un elemento strutturale unico alto 130 cm. Al collaudo era presente Raffaele Cacciapuoti, consigliere di Villaricca e consigliere della Città Metropolitana con delega in materia di Strade. Cacciapuoti ha seguito attentamente il sopralluogo dei tecnici incaricati e poi ha incontrato il sindaco di Anacapri. Il consigliere ha dichiarato: “L’intervento di miglioramento funzionale ha permesso la realizzazione di un parapetto in cemento armato capace di assorbire eventuali urti dei veicoli e contemporaneamente di soddisfare i requisiti estetici di controllo e tutela ambientale. Tutte le opere sono stati completate ampiamente nei tempi previsti, ovvero prima dell’inizio della stagione estiva e di massima presenza di turisti sull’isola”. Da ottobre inizieranno anche i lavori di rifacimento del manto stradale per garantire una migliore aderenza dei veicoli all’asfalto durante il periodo delle piogge.