Comincia il progetto Pon a Piano di Sorrento. Multe a raffica ai genitori

E’ da poco cominciato il progetto PON delle scuole a Piano di Sorrento con l’utilizzo anche dell’ippoterapia per i bambini disabili. Oggi si è svolto il secondo incontro ma ci sono stati alcuni disagi per raggiungere il posto a causa della segnaletica stradale poco chiara e, a causa del maltempo, anche poco visibile. Manca, infatti, una segnaletica che indichi il divieto di girare, è presente solo una striscia bianca continua e, quindi, in molti hanno presso la via “di sopra”. Ed ecco la sorpresa, a parte tutti i problemi che un genitore ha a casa si aggiunge anche questo codice stradale poco trasparente, che con mal tempo non si nota!!! Quanti soldi ha guadagnato il comune di Piano oggi? Bisogna togliere segnali che indicano dove si va per il Zio Sam, fanno indulgere al reato di codice stradale. E magari mettete doppie strisce bianche sul’manto stradale.