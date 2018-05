I colori dei gruccioni in volo nel Salernitano

La loro variopinta livrea è tra gli spettacoli più suggestivi da osservare in natura: il castano sul dorso e l’azzurro sul ventre, insieme a sfumature di giallo, verde e arancione.

Un vero e proprio caleidoscopio di colori che rende i gruccioni meravigliosi alla vista e particolarmente ambiti dai fotografi naturalisti: così, il reportage di Alfonso Roberto Apicella, a Eboli, immortala la bellezza di una specie straordinariamente vivace.

Alcuni esemplari hanno deciso di fare tappa nel Salernitano per rifocillarsi durante la lunga migrazione primaverile intercontinentale: arrivano con ogni probabilità dall’Africa subsahariana e il volo verso Nord è ancora lungo. Ma c’è tempo per alcuni scatti decisamente affascinanti. Merito anche di Madre Natura, che ha attinto a tutta la tavolozza dei colori per uno dei suoi quadri meglio riusciti.

LaRepubblica – Pasquale Raicaldo