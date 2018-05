Colantuono cambia anche all’ultima: col Palermo si torna alla difesa a quattro

Colantuono camaleonte. Ultimo giro, ultimo cambio di modulo. E nuovo undici titolare. Il tecnico granata ha sciolto le riserve e deciso di perseguire sulla strada delle ultime partite, pur modificando nuovamente l’assetto base della Salernitana. “Colpa”, si fa per dire, del prossimo avversario. Rispetto alle squadre che hanno recentemente incrociato i tacchetti con i granata, infatti, il Palermo di Roberto Stellone opta per un classico 4-4-2. Colantuono ha deciso di mandare in soffitta il 3-4-1-2 per tornare all’assetto alla difesa a quattro. Davanti a Radunovic, quindi, in difesa ci sarà spazio per Casasola, Tuia, Monaco e Popescu. Il romeno sarà preferito a Vitale, ancora in “castigo” dopo la sceneggiata in campo contro la Virtus Entella. Spera in una chance a partita in corso Asmah, ancora in attesa dell’esordio in prima squadra in stagione.

A centrocampo l’unico sicuro di una maglia è Akpa Akpro. Potrebbe rivedersi Ricci davanti alla difesa in luogo dell’abulico Signorelli. Per l’altro posto ballottaggio tra Odjer e Minala. Kiyine potrebbe trovare spazio come trequartista viste le non perfette condizioni fisiche di Alessandro Rosina. Il marocchino dovrebbe agire alle spalle di Riccardo Bocalon e Mattia Sprocati che potrebbero spuntarla su Rossi e Palombi.