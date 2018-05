CILENTO ROCCADASPIDE,TRAGICO INCIDENTE IN MOTO MAURIZIO ARENA 18 MUORE SU COLLE DEL SOLE

L’incidente è avvenuto in via Colle del Sole, una strada già in passato teatro di incidenti tra le tante tortuose del comune di Rocccadaspide. Violento lo scontro frontale tra un’auto Audi A6 guidata da un uomo di Sicignano delgli alburni G.G., rimasto ferito in maniera non grave ed uno scooter Gilera Runner 50 , finito poi in un dirupo, sul quale viaggiava un giovane di appena 18 anni, Maurizio Arena, residente in località Doglie, sbalzato dalla sella prima di cadere rovinosamente sull’asfalto.

