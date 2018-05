CILENTO PADULA, GUIDA UN FURGONE CON UNA PATENTE FALSA. DENUNCIATO

Padula – L’uomo, originario del Senegal, svolgeva l’attività di venditore ambulante a Padula. A fermarlo sono stati i Carabinieri.

Un commerciante ambulante del Senegal di 61 anni, residente a Montesano sulla Marcellana, è stato sorpreso alla guida di un furgone con la patente di guida falsa.

L’uomo è stato fermato dai Carabinieri di Sala Consilina in via Nazionale. Successivamente è stato subito denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Lagonegro e dovrà rispondere ora, oltre che dell’uso di documenti falsi, anche della loro formazione, in quanto sugli stessi erano riportati i propri dati anagrafici e la propria fotografia.

Fonte: Italia2TV