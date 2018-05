Ciclismo. Domenica 27 maggio termina il “Giro d’Italia”

Per la prima volta termina a Roma il Giro d’Italia, che molti pensavano fosse una prerogativa di Milano.

Questa è la prima novità: La seconda è data dal fatto che trattasi di un Giro d’Italia in salsa inglese. E ci spieghiamo. Noi che, appassionati delle corse a pedali su due ruote, seguiamo tutte le competizioni internazionali, non abbiamo mai trovato in Francia, in Spagna, o altrove le didascalie o le eventuali notizi e spiegazioni in italiano. E allora perchè questo Giro 218 è stato completamente spiegato in inglese, a danno, naturalmente, di chi quella lin gua non la conosce? Mistero della RAI e della globalizzazione che naviga sempre controcorrente penalizzando molti, ma molti sportivi. Persino le spiegazioni sui monumenti o sulle particolarità dei centri, dei villaggi, dei siti attrraversati dalla carovana rosa erano in inglese.

Pensiamo non sia stata UNA BELLA PENSATA.

G.A.