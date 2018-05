Choc nel Napoletano: «12enne stuprata da quattro minorenni»?. È incinta, scatta l’inchiesta

Castellammare. Sarebbe stata attirata in trappola e costretta a subire rapporti sessuali da quattro ragazzi stabiesi tra i 14 e i 16 anni. Questa la storia raccontata da una ragazzina di 12 anni di Gragnano alle forze dell’ordine che hanno fatto scattare le indagini individuando i quattro ragazzi che l’avrebbero invitata a trascorrere una serata tra amici per poi abusare di lei. Per i minorenni coinvolti è scattata la denuncia e la Procura dei minori di Napoli sta portando avanti ulteriori accertamenti sul caso. L’episodio sarebbe avvenuto nello scorso mese di aprile quando la 12enne tornando a casa ha raccontato tutto ai genitori, poiché temeva di essere incinta – cosa poi riscontrata – poi la denuncia e l’inchiesta che vede coinvolti quattro adolescenti stabiesi. poi la denuncia e l’inchiesta che vede coinvolti quattro adolescenti stabiesi.