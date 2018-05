Chiesa di Minori, costa d’Amalfi, in movimento

L’arcivescovo di Amalfi, mons. Orazio Soricelli, s’incontrerà a Roma, perché impegnato nei lavori della CEI, con il Vescovo di Patti, città natale di santa Trofimena, patrona di Minori, per definire i dettagli del programma di gemellaggio delle diocesi; saranno presenti all’incontro anche don Ennio Paolillo, parroco della cattedrale di Minori, ed il cav. Antonio Porpora, responsabile dei festeggiamenti a Minori ed in costa. Nella stessa giornata i responsabili minoresi saranno ricevuti da P, Gianni Epifani per la conferma della Santa Messa su RaiUno che la TV di stato manderà in onda in diretta il giorno 8 luglio. dalla cattedrale di Minori. Saranno anche definiti i dettagli per consentire la partecipazione all’udienza generale, fissata per il 10 di ottobre e della santa Messa in san Pietro per santa Tropfimena.