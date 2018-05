Charlotte Casiraghi, turista con il pancione a Capri

Ieri Charlotte Casiraghi era a Capri, avvicinata da un reporter di Vogue per avere notizie sulle nuove tendenze nel gran mondo, la principessina ha candidamente risposto: “Con mio marito, il produttore milionario Dimitri Rassam, volevamo fare qualche investimento immobiliare in Italia. Siamo però ancora indecisi se acquistare Capri o Ischia, come sa sono saltati i Cinque Stelle, e noi avevamo messo in conto di pagare in lire che sarebbe stato più conveniente. Poi, devo aggiungere che, fatto un giro sulle due isole, ho capito che sia Capri che Ischia sarebbero da ristrutturare, quindi compriamo Creta che allo stesso prezzo ha più metri quadri.