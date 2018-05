Charlotte Casiraghi anche a Positano alla Ceramica Assunta

Positano, Costiera amalfitana . Non solo a Capri ma anche a Positano alla Ceramica Assunta . Charlotte Casiraghi si è concessa una vacanza in Italia con il suo compagno, il produttore cinematografico Dimitri Rassam. Dunque la figlia della principessa Carolina di Monaco (31 anni) e il figlio dell’attrice Carole Bouquet (36) insieme a oltre due anni e in attesa del loro primo figlio, che dovrebbe nascere a fine estate. Una vacanza fra Capri e la Costiera amalfitana a Positano dove si sono goduti il paese. “Persone semplicissime e alla mano – dice Giovanni Carrassi della Ceramica Assunta a Positanonews -, hanno apprezzato sopratutto i colori e la manifattura della nostra ceramica e la bellezza di Positano, speriamo tutti che ritornino, ultimamente sono in tanti che si fermano da noi, anche blogger come la Ferragni”