Il Cetara raggiunge i playoff: pari in trasferta con il Cava United

Ultima giornata del campionato di seconda categoria regionale, girone h, per il Cetara sul campo del Cava United. I delfini si presentano al Campo Sportivo San Pietro con una squadra decimata, ma nonostante tutto conquista il punto esterno e si aggiudica con tutta tranquillità i playoff. I padroni di casa vanno in vantaggio con Santoriello, classe 2000, che sigla la sua prima rete con i grandi, poi il Cava United ha l’opportunità di raddoppiare su calcio di rigore, concesso per fallo di mano in area: Bosco para l’estrema punizione e non concede la gioia ai cavesi. Il Cetara aggancia gli avversari grazie al bomber Vincenzo De Bonis, che raggiunge quota 23 reti stagionali e si conferma capocannoniere anche in questa categoria. La partita termina sull’1-1 e i grintosi azzurri della Costiera Amalfitana si preparano ai playoff, che disputeranno sul campo della Longobarda Salerno nelle prossime settimane. L’altra gara sarà tra i battipagliesi del Calcio Stella e i giffonesi del Santa Maria.