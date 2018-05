Ecco i primi verdetti dai campi per le formazioni calcistiche della Costiera Amalfitana. Il Cetara esce duramente sconfitto dalla semifinale playoff di seconda categoria, giocata ieri sul campo del Calcio Stella, il Sant’Anna di Battipaglia: i sogni della doppia promozione per i delfini è stato fermato dalla formazione battipagliese, che si è imposta con un sonoro 5 a 0. La squadra di Luigi Torrente, neopromossa, ha disputato un campionato ad alto livello, sempre tra le prime del campionato.

Sconfitte anche per Agerola e Tramonti in prima categoria: nel girone E gli agerolini sono stati sconfitti in casa 2 a 1 dalla Virtus Afragola, ma da tempo non sono più in corsa nella top five per i playoff, mentre nel girone F lo Sport Club Tramonti ha ipotecato la semifinale playoff, nonostante la gara interna persa con l’Atletico Faiano: i ragazzi di Mister Raffaele Apicella, nonostante una serie martellante di occasioni da rete, sono costretti a capitolare contro la squadra di Pontecagnano. I gialloverdi giocheranno il post season al Settembrino contro l’Audax Salerno, ma prima dovranno chiudere i conti con il campionato sabato contro il Valentino Mazzola a Coperchia.