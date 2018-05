CELEBRAZIONI PER IL 225° ANNIVERSARIO DEL SECONDO RITROVAMENTO DELLE RELIQUIE DI SANTA TROFIMENA

Cresce l’attesa per l’ostensione delle Sacre Reliquie di Santa Trofimena che avverrà il prossimo 9 giugno. Aspettando questo evento di grazia la comunità di Minori vivrà una serie di momenti

importanti.

Si parte domenica 27 maggio prossimo, presso la Basilica di Santa Trofimena, dove alle ore 19,30 si terrà un concerto che vedrà protagonista il maestro Giovanni Punzi, uno dei talenti più alti a livello internazionale, con musiche di Gounod, Piazzolla, Galliano, Morricone. Fiore all’occhiello del Conservatorio “Martucci” di Salerno, membro della Accademia Italiana del flauto, nonché della Accademia nazionale di Santa Cecilia, il M.ro clarinettista Punzi ha ormai intrapreso una brillantissima carriera concertistica che lo vede protagonista di tournee, masterclass e concerti nei principali teatri ed enti lirici del mondo; Accademia chigiana, Orchestra Italiana di Fiesole, Cina, Russia, Parigi, Londra, Belgrado, Praga, Friburgo, Copenaghen della cui Orchestra

Filarmonica ricopre il ruolo di primo clarinetto solista. Protagonista tra gli altri al Ravello Festival nel 2013 con la Orchestra nazionale di Bulgaria. Tanto per citarne alcuni. Solista e vincitore di

concorsi internazionali, è stato diretto, tra gli altri, dai M.ri Noseda, Gatti, Gergiev, Muti, Abbado. Al suo fianco, la accordeonista Hanzhi Wang, considerata una delle giovani stelle della nuova

generazione di fisarmonicisti. Piena di maestria, dalla tecnica impeccabile e bella presenza sul palco, nonostante la giovane età, ha conseguito notevoli successi in tour in tutto il mondo, sia come solista, che come musicista da camera. Con le sue performance di effetto, Hanzhi Wang è molto popolare tra i compositoi moderni quali Martin Lohse e James Black, nonché presente con suoi interventi quale giurato ed ospite in concorsi internazionali quali la Normal University of China, Tianjin Music Conservatory, il Digital Accordion Festival di Roma, l’International Accordion Festival di Alcobaca in Portogallo, nonché testimonial del Festival della Fisarmonica di Castelfidardo.

La giornata del 27 maggio vedrà un matinè musicale alle ore 11,30 presso la Arciconfraternita del SS. Sacramento, sotto forma di concerto-lezione.

Altri eventi religiosi caratterizzeranno la settimana conclusiva del mese di maggio dedicato alla

Madonna e l’inizio del mese di giugno, consacrato al Sacro Cuore di Gesù:

– Mercoledì 30 maggio alle ore 19,00 S. Messa in Basilica e processione con la statua della

Madonna di Fatima

– Giovedì 31 maggio alle ore 18,30 Solenne Celebrazione Eucaristica diocesana nella

Cattedrale di Amalfi in occasione del Corpus Domini, con la partecipazione di tutte le

Confraternite dell’Arcidiocesi

– Venerdì 1 e sabato 2 giugno: Solenni Quarantore nell’Arciconfraternita del SS. Sacramento

in preparazione alla festa del Corpus Domini

– Domenica 3 giugno: Solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore, S. Messa in Congrega alle

ore 9, Ss. Messe in Basilica alle ore 10,30 e 19,00 a seguire solenne Processione Eucaristica

per le strade del Paese

– Domenica 10 giugno: ore 10,30 Solenne Pontificale presieduto da Mons. Orazio Soricelli

nostro arcivescovo con Ostensione delle Sacre Reliquie di Santa Trofimena

– Lunedì 11 giugno ore 19,00 S. Messa solenne presieduta da Mons. Mario Giordana, vescovo

titolare di Minori e nunzio apostolico emerito, cui seguirà l’Alzata del Quadro ad un mese

dalla festa della Traslazione delle Sacre Reliquie di Santa Trofimena

Quindi, grande è l’attesa e il fermento dei fedeli per questi momenti di fede e di devozione, e quale veicolo migliore se non la musica per predisporci a vivere il tempo di grazia che il Signore ci dona. “La musica sacra e il canto liturgico hanno il compito di donarci il senso della gloria di Dio, della sua bellezza, della sua santità che ci avvolge come una nube luminosa.” (papa Francesco, 4 marzo 2017)

Un ringraziamento va all’amministrazione Comunale di Minori che ha patrocinato le iniziative.