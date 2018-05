Cava de Tirreni, sparatoria in pieno centro. Ferita una ragazza di 21 anni

Assurdo quello che è successo a Cava de Tirreni con una sparatoria in pieno centro stando ai resoconti. Ma le notizie sono ancora frammentarie . Una ventunenne era in compagnia del fidanzato all’esterno di un bar in piazza Abbro quando è stata raggiunta da un proiettile esploso dall’interno di un’auto.

È ricoverata all’ospedale Santa Maria dell’Olmo la ventenne che ieri sera, poco dopo le 22, è stata ferita da un colpo d’arma da fuco.

M.P., 21enne di Cava, si è accorta di perdere sangue da una gamba e dopo pochi secondi si è accasciata sull’asfalto. La ragazza è stata accompagnata immediatamente in ospedale dal fidanzato. Dopo pochi minuti, i medici hanno deciso di operarla. Il proiettile era fermo nell’addome, pur senza compromettere le funzioni vitali. La giovane non sarebbe in pericolo di vita.

È accaduto tutto nel giro di pochi istanti. Una Fiat Punto scura che stava percorrendo la strada che conduce al Municipio ha rallentato proprio all’altezza dei tavolini di un bar. La persona che era alla guida ha abbassato il finestrino dal lato passeggero ed ha puntato la pistola esplodendo – secondo una prima ricostruzione – un solo colpo. Non è chiaro se l’obiettivo fosse proprio M. P. o se, invece, la pallottola fosse destinata al fidanzato o qualcuno che si trovava a poca distanza.

Anche se è spuntata subito una pista: quella della vendetta di un ex fidanzato della ventunenne. In queste ore si procederà alla visione delle immaginiraccoltedalle

telecamere a circuito fisso, in funzione nella zona