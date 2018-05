Cava de Tirreni, incidente in Olanda muore Filippo Servillo figlio di un famoso ristoratore

Cava de Tirreni. Muore a 22 anni mentre era in viaggio con gli amici in Olanda. A perdere la vita il giovane cavese Filippo Servillo che si trovava a bordo di una vettura insieme ad altri quattro ragazzi. L’incidente, le cui dinamiche non sono ancora ben chiare, si è verificato nella tarda notte tra domenica e lunedì. Il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo della vettura a causa di un colpo di sonno o per l’asfalto bagnato, e si sarebbe schiantato fuori strada contro un albero. Fatale l’impatto per Filippo Servillo mentre uno dei componenti del gruppo sarebbe in coma e gli altri tre non avrebbero riportato ferite gravi. Sono queste le notizie, tragiche seppur frammentarie, che ieri hanno sconvolto e lasciato senza parole l’intera cittadina metelliana immediatamente strettasi nel cordoglio della famiglia. Il giovane Filippo, di origini Thailandesi, infatti, era figlio di un noto ristoratore locale e si era trasferito in Francia da circa un anno per studiare e seguire le orme del padre nel campo della ristorazione. Pare che, nella notte dell’incidente, si trovasse in Olanda per una breve vacanza con amici. Nella mattinata di ieri i genitori del giovane – mentre erano intenti a svolgere le normali attività quotidiane – sono stati raggiunti da una telefonava che li informava del tragico accaduto e avrebbero già disposto tutto il necessario per raggiungere la salma del figlio all’estero.Aveva lo stesso nome del nonno, Filippo, lo stesso sorriso carnoso della sorella, Noemi, gli occhi nocciola ereditati da mamma Aree, e poi quell’energia inconfondibile, quell’animo nobile, quella classe e quell’eleganza trasmessi dal papà, Peppe. Ma soprattutto, non aveva neanche 22 anni. Una Cava de’ Tirreni silente, tramortita e attonita, ieri ha spento le luci su quella che doveva essere notte di musica e divertimento in occasione del Primo maggio, per rispettare il dolore di una famiglia affranta dalla perdita di questo ragazzo che troppo prematuramente ha lasciato i suoi cari.