Castiglione di Ravello. La Direzione Sanitaria del P.S. nega reperibilità per l’autista dell’ autoambulanza

Castiglione di Ravello. La Direzione Sanitaria del P.S. nega reperibilità per l’autista dell’ ambulanza.

Prima di tale atto, quando l’ autoambulanza usciva per il trasporto di un paziente all’ospedale, immediatamente veniva chiamato l’autista reperibile di turno, in caso di concomitanza con un’altra emergenza.

Da oggi non è più così. Se esce per emergenza l’autoambulanza, non viene chiamato subito l’autista reperibile di turno per rimpiazzarlo, ma viene chiamato solo in caso di necessità di emergenza sanitaria.

Se l’autista di turno è di Salerno, il paziente se è grave edeve essere trasportato con urgenza in ospedale, deve attendere l’arrivo dell’autista.

Tutto questo a che pro? Non pensiamo che sia la soluzione ad una gestione della Sanità Pubblica, che purtroppo fa acqua da un po’ tutte le parti, salvo rare eccezioni.