Castellammare successi di Tonino Scala e Fabio Aponte , Movimento Cinque Stelle potrebbe rappresentare il cambiamento

Un gazebo di cinque schieramenti politici diversi in villa comunale per illustrare alla città le proprie idee in vista delle elezioni amministrative di Castellammare. Grande successo per il Movimento 5 Stelle e per Liberi e Uguali mentre si è registrata una minore affluenza per gli altri tre candidati, Gaetano Cimmino, Andrea Di Martino e Massimo De Angelis. Tanta curiosità per i cittadini stabiesi che hanno approfondito alcune tematiche con alcuni dei candidati, sia al consiglio comunale che a sindaco.

A riportare la notizia stabiachannel. Cittadini di Castellammare di Stabia hanno riferito a Positanonews che in tutte le liste ci sono ex o schieramenti che stavano prima da una parte e poi dall’altra. Insomma non sembrano esserci novità, salvo il Movimento Cinque Stelle. Per alcuni stabiesi potrebbe rappresentare il cambiamento e addirittura nel ballottaggio potrebbero farcela.

Tonino Scala, a riguardo, ha anche tenuto un comizio nei pressi della Cassa Armonica che ha raccolto numerosi consensi. Decine di persone hanno deciso di ascoltare il candidato sindaco di Liberi e Uguali che resta la sorpresa di questa campagna elettorale con il suo entusiasmo che sta conquistando molti stabiesi.

Ovviamente è presto per fare delle previsioni elettorali e le affluenze ad ogni singolo gazebo non possono essere considerati come dei veri e propri indicatori. Primo weekend, tuttavia, di campagna elettorale per i cinque candidati sindaco che non hanno disdegnato attacchi molto duri in settimana sui temi scottanti per la città di Castellammare (in primis Terme). Il 10 giugno si avvicina e ogni giorno è fondamentale per accaparrarsi i consensi necessari per uscire vittoriosi dal turno elettorale.