Castellammare di Stabia. Sfregiata la statua della Madonna in Via Regina Margherita

Castellammare di Stabia. La statua della Madonna in Via Regina Margherita è molto cara agli stabiesi. Il piccolo altarino a lei dedicato è sempre curato con amore, pieno di fiori e di lumini votivi e sono in tanti quelli che si fermano per una preghiera davanti alla sacra immagine o che, passando velocemente, si fanno un rapido segno della croce affidandosi alla Vergine. Ma propria questa statua così venerata è stata “sfregiata” nelle scorse ore. I cittadini hanno segnalato, infatti, che la mano destra della Madonnina è stata rotta. Non è dato, purtroppo, sapere se sia stato un vandalo che, intenzionalmente, ha compiuto un gesto simile o se si sia trattato, invece, di un incidente. In ogni caso si spera che la statua venga riparata al più presto e, magari, dotata di una protezione che possa evitare il ripetersi di episodi analoghi.