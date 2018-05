Castellammare di Stabia: Il PD ha scelto, si va con Massimo De Angelis

Massimo De Angelis sarà il candidato sindaco della coalizione trasversale che comprenderà anche la lista del Partito Democratico.Dalla segreteria provinciale dei democratici arriva l’ok alla proposta lanciata dal segretario cittadino Nicola Corrado, sbloccando così l’impasse creatosi ieri nel corso dalla doppia riunione di ieri del direttivo dem stabiese. Una vittoria Corrado, dunque, che vede così confermato e valorizzato il lavoro svolto in questi mesi sul territorio, fatto di confronti con tante civiche e partiti e che lo hanno portato a scegliere proprio De Angelis quale figura attorno alla quale provare a costruire una coalizione forte, senza personalismi e, soprattutto, che faccia dei programmi e delle idee per lo sviluppo della città la sua forza trainante.

Da verificare, a questo punto, la reazione e le scelte che faranno proprio chi è uscito sconfitto dal confronto interno: metabolizzeranno il tutto e, come sempre fatto in passato, si metteranno a disposizione del partito, oppure prenderanno strade diverse rispetto a quella ormai delineata? Già in passato il Partito Democratico stabiese si è dilaniato internamento quando si è trattato di scegliere una linea da seguire. Gli scontri sono stati spesso duri. Ma poi, una volta che era passata una linea, sia essa decisa tra le stanze della sede di Corso Vittorio Emanuele, sia essa calata d’alto, tutti si sono adeguati e messi in riga mettendosi a disposizione della causa.

La coalizione a sostegno di De Angelis al momento vede la presenza, oltre che del PD, anche di Uniti per Stabia, Campania Libera e Stabia in Progress. Dopo la scelta del PD probabile che anche altre liste e partiti, attualmente indecisi, optino per sostenere la candidatura del farmacista.

A questo punto, dopo il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle (Francesco Nappi) e quello del Grande Centro (Andrea Di Martino), ecco ufficializzata la candidatura delle civiche e del PD. Massimo De Angelis, che già aveva annunciato la sua candidatura a sindaco, con o senza PD, è ora in campo con il supporto del primo partito a Castellammare.

Non resta, dunque, che attendere l’ufficializzazione del quarto candidato sindaco, quello del centrodestra. A meno di clamorose sorprese sarà Gaetano Cimmino, che gode dell’appoggio di Fratelli d’Italia e di Noi con Salvini, oltre alle liste di riferimento personali. Da sciogliere ora il nodo di Forza Italia: starà con il candidato del centrodestra o affiancherà il PD sostenendo De Angelis? Poche ore e anche questo nodo sarà sciolto.