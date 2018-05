Castellammare di Stabia (NA). DOMUS STABIAE – ARTE IN STABIA. Fabio Concato.

Articolo di Maurizio Vitiello – Fabio Concato al DOMUS STABIAE – ARTE IN STABIA.

COMUNE DI

CASTELLAMMARE DI STABIA

REGIONE CAMPANIA

DOMUS STABIAE – ARTE IN STABIA

presentano

FABIO CONCATO

feat PAOLO DI SABATINO TRIO

in

GIGI

Castellammare di Stabia, 9 maggio 2018, ore 21

Terrazza della Reggia di Quisisana

È uno degli appuntamenti più attesi di DOMUS STABIAE, la rassegna promossa dal Comune di Castellammare in collaborazione con la Regione Campania e diretta dal Maestro Giuseppe Di Capua.

Mercoledì 9 maggio 2018, alle 21.00, Fabio Concato e il Paolo di Sabatino trio si esibiranno in concerto nel suggestivo scenario di Palazzo Reale di Quisisana.

Qui – sulla Terrazza di quella che fu residenza angioina e aragonese e, poi, ancora dei Farnese, feudatari della città, fino ai Borbone – Fabio Concato presenterà i suoi maggiori successi rivisitati in chiave jazzistica.

È proprio questa rilettura a rappresentare la novità di Gigi, l’album con cui l’artista ha festeggiato i 40 anni di carriera e da cui prende nome e corpo il concerto del 9 maggio.

Al fianco del cantautore milanese, oltre a Paolo Di Sabatino al piano, ci saranno Marco Siniscalco al basso elettrico e Glauco Di Sabatino alla batteria.

L’ingresso al concerto è gratuito.

Per motivi logistici legati a una corretta e sicura fruizione della location, l’accesso sarà regolato in ordine di prenotazione fino a esaurimento posti. Le prenotazioni si effettuano inviando una mail a infodomustabiae@gmail.com o al numero + 39 3207275544.

Dalle ore 19.30 sarà disponibile, sempre su prenotazione, un servizio navetta che partirà dal parcheggio delle Antiche Terme.

Da seguire.

Maurizio Vitiello