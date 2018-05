Castellammare di Stabia. Audite Audite

È il tempo di far festa!!! E allora…

#SCATENALAGIOIA

È questo lo slogan dell’evento che si terrà sabato 16 giugno dalle ore 17:30, presso l’arenile di Castellammare di Stabia in zona: “Circolo Internazionale” e denominata: “Banchina di zì Catiell”

Non potete mancare a un’iniziativa che supera ogni vostra aspettativa e solletica, motivandolo in tutte le sue corde, quel vostro entusiasmo nascosto… pronto ad esplodere!!!!!

Ebbene sì: una festa diocesana dell’arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia per vivere insieme un pomeriggio di gioiosa comunione e di grandiosa condivisione.

Già… il talento non si tiene per sé, lo si comunica a più non posso!

L’invito è rivolto innanzitutto alle famiglie, in particolare a quelle che hanno celebrato il sacramento del Battesimo nel corso dell’anno, affinché possano consolidare il legame di appartenenza alla Chiesa e rafforzarlo nel tempo. Nella prima parte si darà spazio alla testimonianza di una famiglia.

La seconda parte vedrà coinvolti i ragazzi dal terzo anno di catechesi per la Prima Comunione all’ACR e Agesci-Lupetti (fascia di età 9-11 anni), che saranno animati dal gruppo “Anima giovane” in collaborazione con Ac e Agesci Diocesani.

Seguirà un momento di preghiera e ringraziamento a Dio, guidato dal nostro Arcivescovo Francesco.

Chiuderà la giornata il gruppo canoro “Allerija”, sono invitati tutti i giovanissimi, i giovani e gli adulti in modo speciale i cresimandi o i cresimati di quest’anno.

Perché la festa sia piena c’è bisogno della presenza di tutti. Vi aspettiamo!

Note: Logistiche

Per coloro che vogliono giungere con i pullman possono lasciare i passeggeri in piazza Giovanni XXIII davanti alla Concattedrale. Gli autisti potranno parcheggiare per la Terza e Quarta zona all’interno del porto entro le 16:30; per la Prima e Seconda zona all’interno della Corderia.

Per altre info: www.diocesisorrentocmare.it