Castellammare di Stabia. Blitz dei Nas e delle forze dell’ordine nei locali del centro antico

Controlli da parte della Polizia, della Guardia di Finanza e dei vigili urbani nei bar e ristoranti del centro antico di Castellammare di Stabia, nelle vicinanze delle Antiche Terme. Diverse sanzioni sono state elevate alle strutture ricettive e sono stati individuati abusi edilizi ed occupazioni di suolo pubblico in assenza di regolari autorizzazioni. Controlli anche da parte dei Nas per l’accertamento delle licenze commerciali, della qualità del cibo e per verificare l’eventuale presenza di lavorati a nero, un fenomeno purtroppo molto diffuso e che tende ad aumentare con l’arrivo dell’estate.