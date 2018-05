Castellammare Droga per la movida del sabato sera, scoperta banda di giovanissimi Arrestati Alessandro Arnese e il fratello Andrea, un sedicenne nascondeva marijuana negli slip

Gruppo di giovanissimi sorpresi con la droga alla periferia di Castellammare. Un ragazzo di appena sedici anni e due giovani amici arrestati dai carabinieri, agli ordini del maggiore Donato Pontassuglia, per detenzione di marijuana durante un servizio per garantire la sicurezza e prevenire i reati nelle aree frequentate dai ragazzi durante la movida del sabato sera. I militari di pattuglia hanno notato un giovane in atteggiamento decisamente strano su traversa Iovino nel quartiere di Postiglione. Il 16enne, infatti, camminava nascondendo negli slip 44 grammi di marijuana e un bilancino elettronico. È stato bloccato e arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio, poi gli accertamenti sono proseguiti a casa. Perquisita anche l’abitazione di due giovani amici del minorenne, residenti nello stesso palazzo, che tenevano in casa 31 grammi di marijuana, 40 euro e materiale per confezionare stupefacente: arrestati Alessandro Arnese, 19enne pregiudicato e il fratello Andrea junior, 20enne, incensurato: risponderanno anche loro di detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Terminate le formalità i maggiorenni sono sati tradotti ai domiciliari in attesa del rito direttissimo, il 16enne accompagnato al centro di prima accoglienza ai Colli Aminei.

il corrierino