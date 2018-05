Castel San Giorgio, scavalca il cancello di casa: trafitta dall’inferriata La donna, 63 anni, è morta dissanguata dopo la rescissione dell’arteria femorale

CASTEL SAN GIORGIO – Tragedia ieri mattina a Castel San Giorgio, dove Teresa Pannullo , pensionata di 63 anni, ha perso la vita davanti alla propria abitazione, in via Pantrice, vicino Lanzara. Secondo una prima ricostruzione l’anziana sarebbe stata trafitta dall’inferriata del cancello di ingresso della sua abitazione. Verso le dieci ieri mattina la donna, in compagnia del nipotino di soli tre anni, si è allontanata dall’abitazione per inseguire il cane che era fuggito di casa. Nella fretta la signora ha dimenticato di prendere le chiavi di ingresso dell’abitazione. Così, dopo aver recuperato il cane, aveva necessità di entrare nella zona antistante la porta di casa per recuperare le chiavi del cancelletto, che era chiuso, in modo tale da agevolare l’ingresso del nipotino. Per fare questa operazione, la donna ha provato a scavalcare la ringhiera di ferro che delimita il cortile antistante l’abitazione. Per cause ancora da accertare, una parte appuntita del cancello ha tranciato l’arteria femorale della donna procurandole un taglio profondo, dal quale è iniziato a uscire una grande quantità di sangue. Uno dei vicini di casa della signora, si è trovato per caso ad assistere alla terribile scena e si è immediatamente precipitato per prestare i primi soccorsi alla donna. È stato proprio lui ad allertare il 188. Sul posto sono immediatamente giunte le ambulanze de “La Solidarietà” di Fisciano, i cui soccorritori hanno tentato invano di rianimare la donna che nel frattempo aveva perso i sensi e si trovava in fin di vita. La quantità di sangue fuoriuscita dalla ferita, purtroppo è stata tale da non lasciare scampo alla signora che presumibilmente è morta dissanguata.

Mario Rinaldi

Davide Speranza LA CITTA