IL CARTELLONE DELL’ULTIMO WEEK-END DI MAGGIO

Eventi straordinari in questo week-end. Premio nobel e altre personalità importanti a Vico Equense per il Premio Capo D’Orlando, Concerto al Museo di Villa Fondi, inno Akatistos in Sant’Antonino a Sorrento,e Canto Preghiera in San Michele e Piano, a conclusione del mese dedicato alla Madonna, passeggiate ecologiche per mare e per terra, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

DOMENICA MATTINA TUTTI A VILLA FONDI !

Nell’ambito del programma di valorizzazione del Museo “G.Vallet”, promosso dall’Assessore alla Cultura Dott.ssa Carmela Cilento, e dopo il successo del primo appuntamento, domenica 27 mattina torna l’incontro culturale al Museo con visita guidata , concerto classico ed aperitivo in terrazza. Ore 10.30 Visita Guidata, Ore 11.30 Concerto del Duo Di Messina Roberto Metro ed Elvira Foti, con pianoforte portato all’interno del museo ed infine aperitivo sul fantastico terrazzo della Villa per goderci il panorama più bello del mondo. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.