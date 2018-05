Carmen e Stefan, artisti che ricordano vite passate a Positano.

Positano. Carmen e Stefan, eccoli ripresi mentre si divertono insieme alla Chiesa Nuova parlando della loro Positano, definendola un luogo di origini o addirittura un “terzo figlio” – così, ridendo, la chiama il solista Stefan Mulan. Artista che si sta esibendo girando il mondo a bordo di una delle navi da crociera di lusso più nota al mondo, la Crystal, arrivato a Sorrento direttamente dall’Israele.

E Carmen, positanese non d’adozione ma nativa, così come sottolinea allegramente nell’intervista. Attrice e artista poliedrico, adesso concentra il suo estro creativo nella realizzazione di quadri e tarocchi – parlando della simbologia ed il significato autentico delle carte – ritenuti da lei stessa una vera e propria guida spirituale, specialmente se accostati al mondo dei sogni: un connubio tra il tempio notturno e la realtà. Due vecchi amici molto legati a Positano, artisticamente e memori delle più grandi follie vissute in questo magico posto.