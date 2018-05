Carlo Cottarelli ha ricevuto incarico, ma non ha i numeri. Può nominare un bel pò di funzionari? Intanto M5S 2 giugno manifestazione contro Mattarella a Roma

Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico di formare il governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratterà di un governo snello, con pochi ministri, che sarà presentato al Quirinale in tempi strettissimi, entro domani, senza preventive consultazioni, questo riporta ufficialmente l’ ANSA. Quello che non si dice è se , oltre a far contenta l ‘ Europa, che non avrebbe avuto nulla da temere, non sono anche i vari funzionari e l’establishment ad aver paura di perdere potere. Ora in queste settimane potrà fare delle nomine? Chissà se non sia anche questo il motivo dell’incarico…

Stando all’ ANSA L’economista spiega che si presenterà in Parlamento con un programma che porti l’Italia al voto nel 2019, dopo il sì alla Legge di Bilancio, se avrà la fiducia; o ‘dopo agosto’ se non l’avrà. Cottarelli garantisce una gestione prudente dei conti e sottolinea il ruolo dell’Italia nel dialogo con l’Ue. Sulla carta comunque Cottarelli non avrebbe i numeri in Parlamento mentre Salvini avverte Berlusconi: ‘Se voterà la fiducia al nuovo governo, addio all’alleanza’. Il Pd annuncia il sì. Mentre Grillo dal suo blog vede gli italiani ‘avviliti’ perché i mercati parlano per loro.

E Luigi Di Maio dice: ‘Con la Lega realizzare il contratto in commissione’. Il leader pentastellato poi invita alla mobilitazione: ‘Il 2 giugno tutti a Roma per una grande manifestazione‘.

LA SITUAZIONE DEI MERCATI, spread ai massimi dal 2013

LE PAROLE DI COTTARELLI DOPO IL COLLOQUIO CON MATTARELLA – “Il presidente mi ha chiesto di presentarmi in Parlamento con un programma che porti il Paese a nuove elezioni”. “Ho accettato l’incarico di formare un governo come mi ha chiesto il presidente della Repubblica. Sono molto onorato come italiano di questo incarico e naturalmente ce la metterò tutta”, ha spiegato Carlo Cottarelli. “In assenza di fiducia il governo si dimetterebbe immediatamente ed il suo compito è quello dell’ordinaria amministrazione per le elezioni dopo il mese di agosto”. “Negli ultimi giorni sono aumentate le tensioni sui mercati finanziari – ha detto Cottarelli dopo avere accettato l’incarico con riserva di formare il governo -, lo spread è aumentato, tuttavia l’economia italiana è in crescita e i conti pubblici rimangono sotto controllo. Un governo da me guidato assicurerebbe una gestione prudente dei nostri conti pubblici“. “Il dialogo con la Ue in difesa dei nostri interessi è essenziale, deve essere un dialogo costruttivo, nel pieno riconoscimento del ruolo essenziale” dell’Italia. Cottarelli ha anche confermato la “continua partecipazione all’area dell’euro”. Il premier incaricato ha assicurato “tempi molto stretti” per la presentazione della “lista dei ministri” al presidente della Repubblica. Ministri e Governo non voluti dai partiti votati dal popolo e la cosa ci lascia davvero perplessi.