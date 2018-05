Capri Villa Bismarck in vendita a 24 milioni di euro . ECCO DOVE

Capri. Siamo nella perla della Campania su Marina Grande una delle location più esclusive del globo , Villa Bismarck, è in vendita per 24 milioni di euro.

A renderlo noto Sotheby’s Italia che ha diffuso oggi la notizia. La villa del mito, che fu di proprietà di Mona Williams, icona glamour del ventesimo secolo, che sposò il conte Eddie von Bismarck, si erge su tre piani finemente arredati e dotati di tutti i comfort.

Due giardini lussureggianti, una piscina, solarium, idromassaggio e accesso privato al mare , siamo in provincia di Napoli, ma sembra il paradiso.

“Le nostre zone dalla Costiera amalfitana alla Penisola sorrentina fino a Capri sono le più ambite e il mercato immobiliare non segue più di tanto il trend nazionale ma l’economia internazionale – spiega Paola d’ Esposito della accorsata agenzia immobiliare Progetto Casa Immobiliare a Piano di Sorrento -, ci sono comunque tante attività svolte con tratative private oltre a quelle pubblicizzate su noti siti internazionali che a volte servono anche per quotare il bene, nel senso che non sempre si trova accordo sul valore dello stesso. In generale questo aviene con acquirenti internazionali”