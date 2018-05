Capri, vacanze e ritorno di fiamma tra Ivana Trump e Rossano Rubicondi

Ritorno di fiamma tra Ivana Trump e il suo recente (ex) marito Rossano Rubicondi. L’ex modella ceca e prima moglie dell’attuale Presidente degli Stati Uniti Donald Trump (dal ’79 al 1992), ha voluto rivivere la sua ultima vacanza a Capri con il modello e attore romano, che ha sposato nel lontano circa dieci anni fa. L’eccentrica magnate si è concessa alcuni giorni di relax, tra glia agi del grand hotel Quisisana. Sull’isola azzurra ha passeggiato in una piazzetta semideserta e poi per la strada delle griffe di Via Camerelle, prima di giungere con Rubicondi il ristorante Aurora: a Villa Verde è stato organizzato un simpatico siparietto show con parrucche, occhialoni, coronando poi l’incontro con una pizza a forma di cuori, portata sulle note di Dean Martin, su “That’s amore”.

I rotocalchi dicono che l’ex signora Trump sia fidanzata con Marcantonio Rota da circa 6 anni, ma la storia con il giovane immobiliarista sembra essere giunta al capolinea: dopo quattro matrimoni e tre figli avuti dal Presidente americano (Donald Jr, Ivanka ed Erick), riaffiora la passione per Rossano Rubicondi, con cui si è esibito a “Ballando con le stelle”.